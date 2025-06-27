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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июня 2025 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:09

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону повышения, инфляционные ожидания снизились

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 60.7.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 60.4 с предварительного уровня 60.5.

В мае значение индекса составило 52.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине июня составил 5.0% против 5.1% в начале месяца и 6.6% в мае.

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