Анонс основных событий и данных макростатистики на пятниццу, 27 апреля

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии;
09:45 мск Потребительские расходы во Франции;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;
15:30 мск: ВВП Канады;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
15:30 мск Личные доходы потребителей в США;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.