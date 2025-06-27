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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июня 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятниццу, 27 апреля

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

09:45 мск Потребительские расходы во Франции;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;

15:30 мск: ВВП Канады;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

15:30 мск Личные доходы потребителей в США;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.

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