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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2025 г.Индекс потребительского доверия в США в июне сн...
сегодня 17:07

Индекс потребительского доверия в США в июне снизился

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 93.0 пунктов против 98.4 месяцем ранее (пересмотрен с 98.0).

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 99.1.

Индекс оценки текущей ситуации снизился на 6.4 пункта до 129.1.

Индекс ожиданий упал на 4.6 пункта до 69.0.

Индекс экономических ожиданий остался ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на риски рецессии в США в следующие 8-12 месяцев, по оценке Conference Board.

Компонента инфляционных ожиданий на 12 месяцев опустилась до 6.0 против 6.4% в мае.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

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