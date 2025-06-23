Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в мае выросли на 0.8% (расширенное сообщение)

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в мае выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.03 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.96 млн домов.

По сравнению с маем 2024 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились на 0.7%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 422.8 тыс. долл, повысившись на 1.3% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу мая составили 1.54 млн доступных покупателям домов, повысившись на 6.2% по сравнению с апрелем и на 20.3% в годовом сравнении.

В мае потребовалось бы 4.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.4 в предыдущем месяце и 3.8 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в мае в среднем составил 27 дней в сравнении с 29 месяцем ранее и 24 в мае 2024 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 18 июня достигла 6.81% годовых, не изменившись с 15 мая, против 6.87% годом ранее.