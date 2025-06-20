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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2025 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:06

Индекс опережающих экономических индикаторов США в мае снизился на 0.1%

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в мае снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.4% в апреле (пересмотрено с -1.0%).

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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