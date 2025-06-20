Курс доллара 78.5016   Курс евро 90.1356  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2025 г.Индекс деловой активности в производственном се...
вчера 15:35

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в мае не изменился

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в мае сохранился на уровне (-4.0) пункта.

Аналитики ожидали повышения индекса до (-1.7) с апрельского значения (-4.0).

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

вчера
15:55
ЭКОНОМИКА РФ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ, СЛОЖНОЙ - ПУТИН
вчера
15:54
ВКЛАД СЫРЬЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ЭКОНОМИКУ РФ УЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ - ПУТИН
вчера
15:51
ЕС откладывает попытки снизить потолок цены на нефть РФ из-за Ближнего Востока - Politico
вчера
15:44
Приангарье заключило на ПМЭФ соглашения о лесопереработке на 3,5 млрд руб - Кобзев
вчера
15:35
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в мае не изменился
вчера
15:18
ВЭБ и ПСБ профинансируют серийное производство электромобиля "Атом"
вчера
15:02
РФ уже использует криптовалюту в международных расчетах в объеме более $1 млрд - Аксаков
вчера
14:56
Бизнес не остановить, несмотря ни на какие ставки - глава ВЭБ
вчера
14:35
ПУТИН НАЧАЛ СЕРИЮ ВСТРЕЧ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ГОСТЯМИ ПМЭФ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.