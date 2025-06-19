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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июня 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
19.06.2025 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 июня

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

09:00 мск Индекс цен производителей Германии;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

09:40 мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

15:30 мск Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США;

N/A мск Доклад ФРС США о монетарной политике;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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