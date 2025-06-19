Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 июня

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
09:00 мск Индекс цен производителей Германии;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
09:40 мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды;
11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
15:30 мск Индекс цен производителей Канады;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США;
N/A мск Доклад ФРС США о монетарной политике;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.