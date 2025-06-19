Глава ФРС США Джером Пауэлл ожидает повышения инфляции из-за новых пошлин (ПОВТОР)

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 18 июня, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что текущая инфляция «несколько превышает» целевой показатель, при этом уровень безработицы в США остается низким и находится в узком диапазоне, условия на рынке труда в целом сбалансированы. Предложение рабочей силы сокращается из-за снижения иммиграции, однако спрос на рабочую силу также падает, и это удерживает безработицу на «достаточно стабильном уровне».

Глава ФРС отметил, что проинфляционное влияние новых тарифов на импорт может быть разовым или «более устойчивым», и обязанность ФРС - не допустить, чтобы разовое повышение стало долгосрочной проблемой.

Пауэлл заявил, что прогнозы – это не план, и они подвержены неопределенности. Потребуется «некоторое время», чтобы увидеть перенос связанной с тарифами инфляции на потребительский рынок. По его словам, многие компании ожидают этого переноса, однако пик неопределенности уже прошел, уровень неопределенности начал снижаться. Пауэлл полагает, что следует подождать еще «пару месяцев», чтобы принять «более разумное решение» [по ключевой ставке – прим. МФД]. Он также сообщил, что повышение ставки «не является базовым сценарием».

Напомним, по итогам состоявшегося 17-18 июня заседания Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC) целевой диапазон ставки по федеральным фондам был оставлен без изменений на уровне 4.25-4.50%. Ставка сохранена на прежнем уровне в четвертый раз подряд. Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков.

Первоначальная реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы ФРС была умеренно позитивной. Однако ближе к закрытию торгов на NYSE 18 июня индекс широкого рынка США вышел в отрицательную область. По мнению аналитиков, инвесторы ожидали более «голубиных» комментариев главы ФРС, но слова Пауэлла, указывающие, что ФРС в ближайшие месяцы не планирует снижать ключевую ставку, оказали давление на рынок. По итогам торгов индексы DJIA и S&P 500 подешевели в пределах 0.1%, индекс Nasdaq Composite прибавил 0.13%.

Индекс доллара США к 23:00 мск 18 июня достиг отметки 98.95 (+0.13%). Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 0.5 б.п. до 4.393%, доходность 30-летних казначейских облигаций снизилась на 0.3 б.п. до 4.890%.