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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 10.1 млн барр.

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 13 июня, сократились на 10.133 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.32 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.8 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.7 млн барр.

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