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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2025 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
17.06.2025 17:05

Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле не изменился

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя после увеличения на 0.1% в марте.

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в марте (пересмотрено с +0.7%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.38 против 1.40 годом ранее.

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