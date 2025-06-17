Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле не изменился

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя после увеличения на 0.1% в марте.

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в марте (пересмотрено с +0.7%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.38 против 1.40 годом ранее.