Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 3 тыс.

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 мая, составило 247 тыс., увеличившись на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 236 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 239 тыс., пересмотрено с 240 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 235 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 мая, сократилось на 3 тыс. и составило 1.904 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.919 млн до 1.907 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 8 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.895 млн. Показатель достиг максимального уровня за период с 27 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 мая, сократилось на 3.6 тыс. и составило 1.805 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.690 млн.