ЕЦБ понизил ключевые ставки на 25 б.п., сообщив о рисках «глобальных потрясений»

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 5 июня, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение понизить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов (б.п.) с 2.40 до 2.15%.

Ставка по кредитам ЕЦБ понижена с 2.65 до 2.40%, ставка по депозитам понижена с 2.25 до 2.00%. Изменения вступят в силу с 11 июня 2025 года.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая с 11 июня 2.00%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

ЕЦБ сообщил, что в настоящее время инфляция в еврозоне находится на уровне среднесрочного целевого показателя ЕЦБ в 2%. В базовом сценарии ожидается, что в 2025 году инфляция в среднем составит 2,0%, замедлится до 1.6% в 2026 году, но вернется к 2.0% в 2027 году. По сравнению с мартовским прогнозом ожидания по инфляции на 2025 и 2026 г.г. пересмотрены в сторону понижения на 0,3 процентного пункта. Прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания) на 2025 год составляет в среднем 2,4%, а на 2026 и 2027 г.г. – 1.9%. По сравнению с мартом прогноз оставлен без изменений.

Базовый прогноз ЕЦБ также предполагает рост реального ВВП еврозоны в 2025 году на 0.9%, в 2026 году на 1.1%, в 2027 году на 1.3%. Прогноз по динамике ВВП в 2025 году оставлен без пересмотра, что отражает «более сильный, чем ожидалось, I квартал в сочетании с более слабыми перспективами на оставшуюся часть года». Регулятор ожидает, что неопределенность, связанная с торговой политикой, будет оказывать давление на инвестиции бизнеса и экспорт, особенно в краткосрочной перспективе. Вместе с тем «растущие государственные инвестиции в оборону и инфраструктуру будут все больше поддерживать рост в среднесрочной перспективе». ЕЦБ полагает, что более высокие реальные доходы и устойчивый рынок труда позволят домохозяйствам увеличить расходы, и вместе «с более благоприятными условиями финансирования это должно сделать экономику более устойчивой к глобальным потрясениям».

Аналитики ЕЦБ подготовили несколько сценариев развития ситуации, один из которых предполагает «дальнейшее обострение торговой напряженности в ближайшие месяцы», что приведет к более низким показателям темпов роста ВВП и инфляции. Позитивный сценарий предполагает «благоприятное разрешение» торговой напряженности и более высокие темпы роста ВВП и инфляции, чем в базовом прогнозе.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращаются размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения. Также ЕЦБ предупредил, что Совет управляющих не принимает на себя предварительных обязательств по определенному изменению ключевой ставки.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».