Курс доллара 78.5025   Курс евро 89.3108  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июня 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 апреля

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии;

04:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Торговый баланс Канады;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, финал;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, финал;

15:30 мск Торговый баланс США;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.

Другие новости

сегодня
11:01
"Сбер" запустил ИИ-редактор изображений Malvina
сегодня
10:29
Украина и США обсудили возможность запуска работы фонда ископаемых к концу года - Рейтер
сегодня
10:01
КУРС ЮАНЯ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОВЫШАЕТСЯ НА 1 КОП, ДО 11,02 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
09:31
Мишустин предложил странам СНГ подключиться к механизму системы таможенного транзита ЕАЭС
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 апреля
сегодня
09:23
РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНЫМ СОЮЗНИКОМ И ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ ДЛЯ СТРАН СНГ, МОСКВА НАСТРОЕНА НА ДАЛЬНЕЙШУЮ КОНСТРУКТИВНУЮ РАБОТУ - МИШУСТИН
сегодня
08:45
Власти Афганистана запретили импорт бензина марки А-80 из всех сопредельных государств
сегодня
08:08
Страны СНГ смогут отвечать на нынешние вызовы, используя свои преимущества - Мишустин
сегодня
08:01
Доля нацвалют во взаиморасчетах между РФ и Таджикистаном достигла 97% - документ
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.