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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.3 млн барр.

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 30 мая, сократились на 3.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.7 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.76 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.3 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.5 млн барр.

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