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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 мая 2025 г. Число повторных обращений по безработице в С...
29.05.2025 15:40

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 26 тыс.

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 мая, составило 240 тыс., увеличившись на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 229 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 226 тыс., пересмотрено с 227 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 230.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 мая, увеличилось на 26 тыс. и составило 1.919 млн, достигнув максимального уровня с 13 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.903 млн до 1.893 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.890 млн. Показатель достиг максимального уровня за период с 27 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 10 мая, выросло на 0.5 тыс. и составило 1.81 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.71 млн.

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