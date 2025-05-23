Продажи новых домов в США в апреле выросли почти на 11% (расширенное сообщение)

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в апреле выросли на 10.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 743 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 670 тыс. в марте (пересмотрено с 724 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в апреле число проданных новых домов составит 694 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с апрелем 2024 года продажи новых домов увеличились на 3.3%.

В целом, в прошлом месяце было продано 68 тыс. новых домов против 63 тыс. в марте и 57 тыс. в феврале. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 23 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (10 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (9 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (7 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (3 тыс. домов), от 1 млн долл (4 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 407.2 тыс. долл против 403.7 тыс. в марте и 412.5 тыс. в феврале. В апреле 2024 года медианная цена проданного дома составляла 415.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 518.4 тыс. долл против 499.7 тыс. в марте и 493.0 тыс. в феврале. В апреле 2024 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 500.6 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец апреля составили 504 тыс. единиц против 507 тыс. в марте и 501 тыс. в феврале.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.1 месяца против 9.1 в марте и 9.2 в феврале.