Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 мая

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
09:00 мск: ВВП Германии, финал;
09:00 мск Розничные продажи в Великобритании;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
17:00 мск: Продажи новых домов в США;
N/A мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС США;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.