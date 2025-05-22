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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 мая 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 мая

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

09:00 мск: ВВП Германии, финал;

09:00 мск Розничные продажи в Великобритании;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

17:00 мск: Продажи новых домов в США;

N/A мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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