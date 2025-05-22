Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в апреле сократились на 0.5% (расширенное сообщение)

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в апреле сократились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.0 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.15 млн домов.

По сравнению с апрелем 2024 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились на 2.0%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 414.0 тыс. долл, повысившись на 1.8% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу апреля составили 1.45 млн доступных покупателям домов, повысившись на 9.0% по сравнению с мартом и на 20.8% в годовом сравнении.

В апреле потребовалось бы 4.4 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.0 в предыдущем месяце и 3.5 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в апреле в среднем составил 29 дней в сравнении с 36 месяцем ранее и 26 в апреле 2024 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 15 мая достигла 6.81% годовых против 6.83% на 17 апреля и 7.02% годом ранее.