Число повторных обращений по безработице в США выросло на 36 тыс.

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 мая, составило 227 тыс., сократившись на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 230 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 229 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 231.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 мая, увеличилось на 36 тыс. и составило 1.903 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.881 млн до 1.867 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 17.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.888 млн. Показатель достиг максимального уровня за период с 27 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 мая, сократилось на 70.6 тыс. и составило 1.8 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.71 млн.