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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 мая 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 мая

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

05:00 мск: Проект годового госбюджета Новой Зеландии;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра;

15:30 мск Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

15:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

16:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Саммит G7;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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