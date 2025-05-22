Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 мая

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;
03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
05:00 мск: Проект годового госбюджета Новой Зеландии;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра;
15:30 мск Индекс цен производителей Канады;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
15:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;
16:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
N/A мск: Саммит G7;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.