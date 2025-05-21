EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.3 млн барр., запасы нефтепродуктов увеличились на 1.4 млн барр.

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 16 мая, вырос на 1.3 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 0.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.8 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 0.6 млн барр.

Аналитики ожидали сужения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) вырос на 0.8 млн барр., составив 400.5 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 232.0 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 0.5 млн барр. и составили 23.4 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.392 млн барр. в сутки против 13.387 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 16 мая, выросли на 2.5 млн барр., запасы бензина сократились на 3.24 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.4 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.443 млн барр.