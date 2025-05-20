Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 мая

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии;
02:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
02:50 мск: Торговый баланс Японии;
03:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
11:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
15:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
19:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Саммит G7;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.