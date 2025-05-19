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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 мая 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
19.05.2025 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 мая

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:20 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе;

01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

15:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

15:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

20:15 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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