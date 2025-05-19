Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 мая

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:20 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе;
01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе;
02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
15:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
15:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;
20:15 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.