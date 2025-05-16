Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в мае вернулся к минимумам начала апреля, инфляционные ожидания выросли

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту университета Мичигана, индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 50.8 пункта против 52.2 в конце апреля. Таким образом, индекс вернулся к минимальному уровню ноября 2022 года 50.8, зафиксированному в начале апреля.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 53.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, составил 7.3% против 6.5% в апреле.