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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2025 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:12

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в мае вернулся к минимумам начала апреля, инфляционные ожидания выросли

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту университета Мичигана, индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 50.8 пункта против 52.2 в конце апреля. Таким образом, индекс вернулся к минимальному уровню ноября 2022 года 50.8, зафиксированному в начале апреля.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 53.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, составил 7.3% против 6.5% в апреле.

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