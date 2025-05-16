Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 мая

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
12:00 мск Торговый баланс Италии;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США;
15:30 мск: Цены на импорт в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
N/A мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.