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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 мая

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

12:00 мск Торговый баланс Италии;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

15:30 мск: Цены на импорт в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.

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