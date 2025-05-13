Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 мая

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Индекс цен производителей Японии;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;
11:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
12:15 мск Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
N/A мск: Проект годового госбюджета Канады;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.