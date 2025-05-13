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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 мая 2025 г.Годовая инфляция в США в апреле выросла на 2.3%
вчера 15:37

Годовая инфляция в США в апреле выросла на 2.3%

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после снижения на 0.1% в марте.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.3% против 2.4% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.4%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в апреле вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.1% в марте.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.8%, как и месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.8%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в апреле не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в марте.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.4%, как и месяцем ранее.

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