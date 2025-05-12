Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 мая

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;
03:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
11:45 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
18:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.