Заявление FOMC: риски для экономики возросли

Москва, 7 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке (FOMC)

Дата публикации: 7 мая 2025 года.

Хотя колебания чистого экспорта повлияли на данные, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжала расти уверенными темпами. Уровень безработицы стабилизировался на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются стабильными. Инфляция остается несколько повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность в отношении экономических перспектив возросла еще больше. Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата и считает, что риски более высокой безработицы и более высокой инфляции повысились.

В поддержку своих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4.25-4.50%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Сюзан Коллинз; Лиса Кук; Остан Гулсби; Филип Джефферсон; Нил Кашкари; Адриана Куглер; Альберто Мусалем; и Кристофер Уоллер. Нил Кашкари голосовал как альтернативный член Комитета на этом заседании.