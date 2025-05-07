EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились на 2 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 0.9 млн барр.

Москва, 7 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 2 мая, снизился на 2.0 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.2 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 1.1 млн барр.

Аналитики ожидали сужения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) вырос на 0.6 млн барр., составив 399.1 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 233.5 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее глава Минэнерго США сообщил, что его ведомство планирует запросить у правительства около 20 млрд долларов на восстановление SPR до его максимального уровня, но реализация этой инициативы может занять несколько лет.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 0.7 млн барр. и составили 25.0 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.367 млн барр. в сутки против 13.465 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 2 мая, снизились на 4.49 млн барр., запасы бензина сократились на 1.97 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.24 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.854 млн барр.