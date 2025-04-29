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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 апреля

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Австралии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

07:00 мск Число закладок новых домов в Японии;

08:30 мск: Потребительские расходы во Франции;

08:30 мск: ВВП Франции, предварительно;

09:00 мск Цены на импорт в Германии;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

11:00 мск: ВВП Италии, предварительно;

11:00 мск: ВВП Германии, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;

15:30 мск: ВВП Канады;

15:30 мск: ВВП США;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

17:00 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;

17:00 мск: Личные доходы потребителей в США;

17:00 мск: Личные расходы потребителей в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.

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