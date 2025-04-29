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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 апреля 2025 г.Индекс потребительского доверия в США в апреле ...
вчера 17:10

Индекс потребительского доверия в США в апреле продолжил снижение

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в апреле снизился до 86.0 пунктов против 93.9 месяцем ранее (пересмотрен с 92.9).

Аналитики прогнозировали апрельский показатель на уровне 87.5.

Индекс оценки текущей ситуации снизился на 1.0 пункт до 133.5.

Индекс ожиданий упал на 10.8 пункта до 54.4.

Индекс ожиданий остался существенно ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на высокие риски рецессии в США в следующие 8-12 месяцев, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

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