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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 апреля 2025 г. Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-...
вчера 16:16

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в феврале вырос на 4.5%

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 4.6% в годовом сравнении после его роста на 4.7% в январе.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 0.5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 5.2% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в феврале по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 3.9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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