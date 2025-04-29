Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в феврале вырос на 4.5%

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 4.6% в годовом сравнении после его роста на 4.7% в январе.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 0.5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 5.2% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в феврале по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 3.9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.