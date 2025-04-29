Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 апреля

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;
10:00 мск ВВП Испании, предварительно;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;
12:40 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США;
15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.