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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 апреля

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;

10:00 мск ВВП Испании, предварительно;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

12:40 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США;

15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.

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