Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения, инфляционные ожидания немного снизились

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 52.2.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 50.6 с предварительного уровня 50.8.

В марте значение индекса составило 57.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине апреля составил 6.5% против 6.7% в начале месяца и 5.0% в марте.