Курс доллара 82.8559   Курс евро 94.7129  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2025 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:03

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения, инфляционные ожидания немного снизились

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 52.2.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 50.6 с предварительного уровня 50.8.

В марте значение индекса составило 57.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине апреля составил 6.5% против 6.7% в начале месяца и 5.0% в марте.

Другие новости

сегодня
18:23
Кабмин внес в Госдуму законопроект для ускорения обновления систем ЖКХ в России
сегодня
17:45
Представители США приезжают на ПМЭФ, но сейчас это неофициальные делегации - МИД РФ
сегодня
17:33
НА ПМЭФ В ЭТОМ ГОДУ ОЖИДАЮТСЯ ДЕЛЕГАЦИИ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЕ ГОСТЯМИ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ - ЗАМГЛАВЫ МИД РФ РИА НОВОСТИ
сегодня
17:20
Арбитражный суд Москвы 19 июня начнет слушать иск РФПИ к ФБК и Певчих
сегодня
17:03
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения, инфляционные ожидания немного снизились
сегодня
17:01
Европа переживает старение населения, отстает от мирового уровня производительности - МВФ
сегодня
16:46
ЦБ РФ против запрета рассрочек, но нужна защита от недобросовестных практик - Набиуллина
сегодня
16:24
Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже перед выходными
сегодня
16:16
Доля нерезидентов в ОФЗ за март выросла на 0,1 п.п., до 4% - ЦБ РФ
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.