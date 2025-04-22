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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 апреля

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии;

03:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

03:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

04:30 мск Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

05:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

05:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

05:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

20:40 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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