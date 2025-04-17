ЕЦБ понизил ключевые ставки на 25 б.п., сообщив об ухудшении перспектив экономики

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 17 апреля, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение понизить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов (б.п.) с 2.65 до 2.40%.

Ставка по кредитам ЕЦБ понижена с 2.90 до 2.65%, ставка по депозитам понижена с 2.50 до 2.25%. Изменения вступят в силу с 23 апреля 2025 года.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая с 23 апреля 2.25%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

ЕЦБ сообщил, что дезинфляция идет по плану. Инфляция продолжает двигаться в соответствии с прогнозами ЕЦБ, при этом в марте наблюдалось снижение и головной, и базовой инфляции, а также инфляции в сфере услуг. Большинство показателей базовой инфляции предполагает, что инфляция стабилизируется на уровне среднесрочной цели Совета управляющих в 2% на устойчивой основе, отметил ЕЦБ.

Регулятор заявил, что экономика еврозоны наращивает некоторую устойчивость к глобальным потрясениям, но перспективы роста ухудшились из-за растущей торговой напряженности. ЕЦБ полагает, что возросшая неопределенность, вероятно, снизит доверие домохозяйств и бизнеса, а неблагоприятная и нестабильная реакция рынка на торговую напряженность, вероятно, окажет ужесточающее воздействие на условия финансирования. Эти факторы могут еще больше повлиять на экономические перспективы еврозоны. ЕЦБ пообещал предпринять необходимые меры для обеспечения стабилизации инфляции на целевом уровне, но предупредил, что «не принимает на себя предварительных обязательств» по изменению процентной ставки.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращаются размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».