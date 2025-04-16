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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 апреля

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

05:00 мск: ВВП Китая;

05:00 мск Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

11:00 мск Платёжный баланс еврозоны;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск Розничные продажи в США;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

16:15 мск Объём промышленного производства в США;

16:45 мск Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

16:45 мск Заявление Банка Канады;

16:45 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

17:30 мск Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:30 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

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