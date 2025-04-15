Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 апреля

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
05:00 мск: ВВП Китая;
05:00 мск Объем промышленного производства в Китае;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;
09:00 мск Индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
11:00 мск Платёжный баланс еврозоны;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск Розничные продажи в США;
16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
16:15 мск Объём промышленного производства в США;
16:45 мск Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
16:45 мск Заявление Банка Канады;
16:45 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США;
17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
17:30 мск Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:30 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.