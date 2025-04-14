Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 апреля

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;
02:40 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
09:00 мск: Уровень безработицы в Австралии;
09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции, финал;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;
12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады;
15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
15:30 мск Цены на импорт в США;
16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.