Курс доллара 82.3003   Курс евро 93.6844  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
14.04.2025 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 апреля

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

02:40 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

09:00 мск: Уровень безработицы в Австралии;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции, финал;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

15:30 мск Цены на импорт в США;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.

Другие новости

14.04.2025
18:59
Нефть дешевеет после публикации доклада ОПЕК
14.04.2025
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ЗА ОСНОВНУЮ СЕССИЮ СНИЗИЛСЯ НА 0,36% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
14.04.2025
18:46
Минпромторг РФ прорабатывает возможность экспорта древесных пеллет в КНР и Монголию
14.04.2025
18:38
Фестиваль "Блогеры России" пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми в июне
14.04.2025
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 апреля
14.04.2025
18:15
Савельев: турсезон на Черном море РФ будет обычным, по пляжам Анапы решит Роспотребнадзор
14.04.2025
18:00
Российские компании в сфере деревопереработки должны отвечать на внутренний спрос - Путин
14.04.2025
17:53
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ НА ВНУТРЕННИЙ СПРОС - ПУТИН
14.04.2025
17:51
УКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ДЕРЕВООБРАБОТКИ НАХОДИТСЯ В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ В РФ - ПУТИН
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.