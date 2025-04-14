Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 14 апреля

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;
15:30 мск Оптовые продажи в Канаде;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
20:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;
N/A мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.