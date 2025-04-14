Курс доллара 82.3003   Курс евро 93.6844  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
14.04.2025 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 14 апреля

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

20:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;

N/A мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.

Другие новости

14.04.2025
10:39
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ ДО 2050 ГОДА - КАБМИН
14.04.2025
10:27
КАБМИН ПОДГОТОВИЛ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ РФ ДО 2050 ГОДА, ОНА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЮ ПОСТАВОК НА ДРУЖЕСТВЕННЫЕ РЫНКИ - МИШУСТИН
14.04.2025
10:04
Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии
14.04.2025
10:00
Профицит торгового баланса Китая в марте составил 102.6 млрд долл
14.04.2025
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 14 апреля
14.04.2025
08:58
Индонезию пригласили к участию в инициативе зерновой биржи БРИКС
14.04.2025
07:45
КНР в I квартале снизила ввоз энергоресурсов: нефти на 1,5%, газа - на 10%, угля - на 0,9%
14.04.2025
07:03
Российский рынок акций растет в начале утренних торгов
14.04.2025
06:16
Товарооборот КНР и США за первый квартал 2025 г вырос на 2,9%, до $154,584 млрд – таможня
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.