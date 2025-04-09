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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 апреля

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Выступление президента США Дональда Трампа;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

09:15 мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды;

12:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

17:00 мск Оптовые запасы в США, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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