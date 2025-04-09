Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 апреля

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск Выступление президента США Дональда Трампа;
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
09:15 мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды;
12:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
12:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
17:00 мск Оптовые запасы в США, финал;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.