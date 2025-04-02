Курс доллара 85.4963   Курс евро 92.4276  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 апреля

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база в Японии;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

10:00 мск Изменение числа безработных в Испании;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

23:00 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

Другие новости

сегодня
10:05
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже повышается до 11,52 руб
сегодня
09:35
Спам с фейковыми инвестициями вошел в топ заблокированного в I квартале - "Почта Mail.ru"
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 апреля
сегодня
09:17
"Ростех" разработал промышленный пресс для изготовления деталей самолетов и поездов
сегодня
08:04
Цена на нефть слабо дорожает в преддверии данных по ее запасам от минэнерго США
сегодня
07:18
ЛУКАШЕНКО: УСПЕХИ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ БЕЛОРУССИИ И РФ СТАЛИ СТУПЕНЯМИ К ДОСТИЖЕНИЮ ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТИ
сегодня
06:15
Вашингтон готовит оценку потенциальной стоимости содержания Гренландии в составе США - WP
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.