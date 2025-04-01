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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 апреля

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan;

02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

17:00 мск: Расходы на строительство в США;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP);

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США.

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