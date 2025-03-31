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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 марта

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

04:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.

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