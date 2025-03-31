Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 марта

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
04:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая;
04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.