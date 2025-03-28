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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 марта 2025 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
28.03.2025 17:12

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения, инфляционные ожидания выросли

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением и составил 57.0.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 57.9.

В феврале значение индекса составило 64.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине марта составил 5.0% против 4.9% в начале месяца и 4.3% в феврале.

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