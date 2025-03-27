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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 марта

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск Выступление президента США Дональда Трампа;

11:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

15:30 мск ВВП США, финал;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, финал;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США;

15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:05 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

23:30 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина.

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