Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 марта

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:00 мск Выступление президента США Дональда Трампа;
11:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра;
12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;
15:30 мск ВВП США, финал;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, финал;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США;
15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:05 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
23:30 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина.