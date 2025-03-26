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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
сегодня 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.6 млн барр.

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 21 марта, сократились на 4.6 млн барр., запасы бензина снизились на 3.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.3 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.0 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.8 млн барр.

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