Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.1%.
В январе объём заказов на товары длительного пользования вырос на 3.3% (пересмотрен с +3.2%).
За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его увеличения на 0.1% в январе (пересмотрен с 0.0%).
Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в январе (пересмотрен с +0.8%).
Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.2%.