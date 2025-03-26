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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2025 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:35

Объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 0.9%

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.1%.

В январе объём заказов на товары длительного пользования вырос на 3.3% (пересмотрен с +3.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его увеличения на 0.1% в январе (пересмотрен с 0.0%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в январе (пересмотрен с +0.8%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.2%.

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